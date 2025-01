Prime Target

In „Prime Target“ geht es um einen Mathematiker, der kurz davor steht, Primzahlen zu entschlüsseln. Weil er mit seiner Entdeckung den Schlüssel zu allen Computern auf der Welt in der Hand hält, weckt er damit das Interesse von bösen Mächten, aber auch von der NSA-Agentin Taylah Sanders. „Prime Target“ gibt es jetzt bei Apple TV+.

Whiskey on the Rocks

Die Mini-Serie „Whiskey on the Rocks“ erzählt eine Geschichte, die sich am 28. Oktober 1981 zugetragen hat: Ein sowjetisches Atom-U-Boot wird in einem Sperrgebiet der schwedischen Militärzone entdeckt. Der schwedische Premierminister Thorbjörn Fälldin steht vor einem Dilemma. Er muss eine diplomatische Katastrophe abwenden und bekommt politischen Druck von mehreren Seiten. „Whiskey on the Rocks“ könnt ihr jetzt bei Disney+ sehen.

Master Gardener

Narvel war mal ein überzeugter Neonazi. Im Film „Master Gardener“ hat er jedoch mit seiner Vergangenheit abgeschlossen und arbeitet als Gärtner für die wohlhabende Mrs. Haverhill. Er soll ihre Großnichte Maya im Gärtnern lehren, damit sie von ihren Drogenproblemen loskommt. Narvel nimmt sie unter seine Fittiche und der Ex-Nazi verliebt sich in die junge Schwarze Frau. Ihr könnt „Master Gardener“ jetzt bei Prime Video sehen.

