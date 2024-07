Bild: Time Bandits | © 2024 Apple TV

Was läuft heute? | The Veil, Time Bandits, Liftoff — Mit dir zum Mars

Zeitdieben auf der Spur

In „The Veil“ ist Elisabeth Moss als meisterhafte Spionin im Einsatz. Auf Apple TV+ gehen die „Time Bandits“ in Serienform auf Raubzug durch die Epochen. Und in der Sci-Fi-Romcom „Liftoff — Mit dir zum Mars“ sind zwei Verliebte auf Marsmission.