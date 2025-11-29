Play
TORONTO, ONTARIO – SEPTEMBER 07: (L-R) Sydney Sweeney, Daniel Bruehl, Ana de Armas and Jude Law attend the premiere of „Eden“ during the 2024 Toronto International Film Festival at Roy Thomson Hall on September 07, 2024 in Toronto, Ontario. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Bild: Eden | Foto von Cindy Ord / Getty Images North America I AFP

Was läuft heute? | Eden

Das höllische Paradies

„Eden“ erzählt die wahre Geschichte von Aussteigern, die auf einer Galápagos-Insel ein neues Leben beginnen. Ein vermeintliches Paradies.

Eden

Ende der 1920er Jahre verlassen der deutsche Arzt Friedrich Ritter und seine Partnerin Dore Strauch die moderne Welt, um auf der abgelegenen Galápagos-Insel Floreana ein neues Leben zu beginnen. Doch lange bleibt das Paar nicht allein. Weitere Siedler erreichen die Insel, darunter die Familie Wittmer und eine exzentrische Baronin mit großem Geltungsdrang.

Was zunächst wie ein gemeinsamer Neuanfang wirkt, entwickelt sich schnell zu einer angespannten Gemeinschaft, in der unterschiedliche Wünsche, Ideale und Lebensentwürfe unvereinbar erscheinen. Die Harmonie des vermeintlichen Paradieses bekommt Risse und aus dem Traum vom Ausstieg wird ein Kampf ums Überleben.

Eine wahre Geschichte

Regisseur Ron Howard widmet sich im Film „Eden“ der realen „Galápagos-Affäre“, die durch mysteriöse Konflikte und verschwundene Personen in die Geschichte einging. Der Film zeigt, wie eine idealistische Vision an menschlichen Schwächen scheitert und wie schnell aus einem Paradies ein Albtraum werden kann. Mit Jude Law, Vanessa Kirby, Ana de Armas, Daniel Brühl und Sydney Sweeney ist der Film hochkarätig besetzt und verbindet Naturkulisse, Historie und Psychodrama. Den Thriller „Eden“ könnt ihr auf WOW sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

