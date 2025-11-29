Was läuft heute online und in Videostreams? TV-Programm und Dokus empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag, der 29. November, und ihr bekommt auch heute wieder euren Streaming-Tipp auf die Lauscha. Heute verschlägt es uns in ein Paradies, das alles andere als friedlich ist. Ein historisches Thriller-Drama mit Starbesetzung und wahrem Hintergrund. Lasst uns eintauchen. Es ist fast 100 Jahre her: 1929 zieht es den deutschen Arzt Friedrich Ritter, gespielt von Jude Law, und seine Partnerin Dore Strauch, gespielt von Vanessa Kirby, auf die entlegene Galapagos-Insel Floriana. Fernab der Zivilisation wollen sie ein neues, selbstbestimmtes Leben aufbauen. Ein Paradies ohne Regeln, ohne Gesellschaft, ohne Verpflichtungen. Doch sie bleiben nicht lange allein. Das Ehepaar Heinz und Margret Widmer, gespielt von Daniel Brühl und Sidney Sweeney, lässt sich auch im Paradies nieder. Genau wie die sehr exzentrische Baronin Anna de Armas als Eloise Werborn de Wagner Busquet, die mit zwei Liebhabern auf die Insel kommt. Die anfängliche Idylle kippt, und das Zusammenleben auf der Insel wird zunehmend schwieriger. Mit jeder neuen Person bröckelt der utopische Traum weiter. Was als philosophisches Aussteigerexperiment beginnt, wird schnell zu einem mörderischen Spiel aus Eitelkeit, Besitzansprüchen und Misstrauen. Wer spielt welches Spiel? Wer sagt die Wahrheit? Und wie lange hält die Fassade des Paradieses? „Nicht zu, dass du uns zerstörst! Wollen sie mich verarschen? Wir sind eine Familie. Zeit, sich für eine Seite zu entscheiden. Auf Wiedersehen! Ich will, dass sie meine Insel verlassen. Das ist nicht ihre Insel. Es ist meine Insel.“ Hinter der Kamera steht Oscar-Preisträger Ron Howard, der schon Filme wie „A Beautiful Mind“ oder „Rush“ inszeniert hat. Dass „Eden“ auf einer wahren Geschichte der berüchtigten Galapagos-Affäre basiert, macht diesen Film so unheimlich spannend. Der Soundtrack wird von Hans Zimmer beigesteuert, und mit einem Starcast wie diesem ist dir fast schon garantiert, dass Drama und Intensität nicht zu kurz kommen. „Eden“ könnt ihr jetzt auf WOW sehen. Das war unser Streaming-Tipp am Samstag. Lasst uns doch gern ein Abo da und empfehlt „Was läuft heute?“ gerne weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Dieser Tipp und das Skript kamen von Sophie Rabetke Junker, Audioproduktion Liebke Stark. Und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns. Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.