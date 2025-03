Tatort: Abstellgleis

Der Tatort gehört zum Wochenendausklang wie der abgestandene Kaffee aufs Polizeipräsidium. Der Dortmunder Kriminalhauptkommissar Peter Faber und seine Kollegin Rosa Herzog sollen einen tödlichen Autounfall mit Fahrerflucht aufklären. Doch schnell wird klar, dass mehr hinter der Geschichte steckt. Bei dem Unfallopfer Angela Herrig handelt es sich um die Ex-Freundin des mutmaßlichen Clan-Mitglieds Lorik Duka. Die Tatortfolge “Abstellgleis” könnt ihr in der ARD Mediathek ansehen.

Großbritanniens Eisbärbaby

Als 2006 im Berliner Zoo Knut, das erste Eisbärbaby seit 30 Jahren, in Deutschland geboren wurde, war das eine ziemliche Sensation. Die Geburt von Hamish 2018 im Highland Wildlife Park in Schottland löste ein ähnlich großes Medienecho aus, denn Hamish war das erste Eisbärbaby seit 25 Jahren in Großbritannien. Der Zoologe und Filmemacher Alex Tate hat die ersten Monate des Tieres begleitet und eine Doku daraus gemacht: “Großbritanniens Eisbärbaby” könnt ihr bei Sky anschauen.

Mid-Century Modern

In der neuen Comedy-Serie “Mid-Century Modern” geht es um Bunny, Jerry und Arthur – drei homosexuelle Männer im besten Alter, die schon lange befreundet sind und die nach einem überraschenden Todesfall wieder zusammenziehen. Und zwar in das Haus von Bunny, der mit seiner Mutter in einer wohlhabenden Gegend in Palm Springs lebt. Dadurch entspinnen sich allerlei Konflikte zwischen den Mitgliedern der neuen Wahlfamilie und anderen Angehörigen und es kommen lang gehütete Geheimnisse ans Licht. “Mid-Century Modern” könnt ihr bei Hulu anschauen.

