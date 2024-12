Sisi

In der vierten Staffel von „Sisi“ wagt sich die Kaiserin (Dominique Devenport) auf die Rennbahn. Denn nachdem ihr Vater gestorben ist, muss sie irgendwie das Familienschloss retten und fordert mal eben den besten Jockey Bayerns zu einem Pferderennen heraus. Davon ist aber ihr Mann Franz (Jannik Schümann) alles andere als begeistert. Die ersten beiden neuen Folgen von „Sisi“ könnt ihr auf RTL+ anschauen. Hier gibt’s dann jeden Sonntag auch immer zwei neue Episoden.

Das Boot

„Das Boot“ ist inzwischen zu einem Filmklassiker geworden. Kein Wunder, dass daraus auch eine sehr erfolgreiche Serie entstanden ist. Die ist aber keine reine Fortsetzung, sondern erzählt eine neue Geschichte. Sie spielt 1942 und die Besatzung von U-612 wird in feindliche Gewässer geschickt. Auch an Land bleibt es gefährlich: Die Übersetzerin Simone Strasse gerät zwischen die Fronten von Gestapo und Résistance. Alle vier Staffeln von „Das Boot“ könnt ihr jetzt auf Netflix durchbingen.

Y-Kollektiv: Kokainjagd im Hafen

Der Hamburger Hafen ist in den letzten Jahren eines der größten Einfallstore für Kokain in Europa geworden, vor allem südamerikanische Kartelle schleusen hier jedes Jahr Unmengen an Drogen ein. Doch wie genau läuft dieser Schmuggel ab und wer verdient daran? Diesen Fragen geht die Reportage „Y-Kollektiv: Kokainjagd im Hafen“ in der ARD-Mediathek nach.

