Severance — Staffel 2

In den neuen Folgen sind der Datenanalyst Mark und seine Kollegen ihrem Arbeitgeber Lumon Industries auf der Spur. Denn die Firma trennt chirurgisch die Arbeitspersönlichkeit ihrer Mitarbeiter von ihrem Privatleben. Mark muss in den neuen Folgen herausfinden, was mit seiner totgeglaubten Ehefrau wirklich passiert ist, während er neue Verschwörungen aufdeckt. In der Rolle von Mark ist wieder Adam Scott zu sehen. Die neuen Folgen „Severance“ laufen ab heute bei Apple TV+.

Back in Action

Die verheirateten Emily und Matt sind ehemalige CIA-Spione, die sich mittlerweile ein friedliches Leben zusammen mit ihren Kindern wünschen. Doch als ihre Vergangenheit sie einholt, müssen Emily und Matt sich und die Kinder beschützen. Matt wird von Jamie Foxx und Emily von Cameron Diaz gespielt. Diaz feiert mit der Veröffentlichung des Films ihr Schauspiel-Comeback. Die Actionkomödie „Back in Action“ ist bei Netflix verfügbar.

Donald Trump — Schicksalsjahre eines Präsidenten

Zum zweiten Mal hat es Donald Trump geschafft und wird in wenigen Tagen erneut als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. In der ARD-Doku-Serie „Donald Trump — Schicksalsjahre eines Präsidenten“ werfen Fachleute, Wegbegleiterinnen und -begleiter ein Blick auf seinen Werdegang und das Konzept von Donald Trump. Außerdem beobachten sie, wie er sich in den letzten Jahren weiter radikalisiert hat. Alle Teile von „Donald Trump — Schicksalsjahre eines Präsidenten“ gibt es in der ARD-Mediathek.

