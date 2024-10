Before

„Before“ ist eine Psycho-Thriller-Serie, in der es um den Kinderpsychiater Eli geht. Eigentlich ist er im Ruhestand — nach dem Tod seiner Frau will er nicht mehr als Psychiater arbeiten. Eines Tages aber trifft er auf ein besonderes Kind. Noah wird von seinem Umfeld einfach nur als verhaltensauffällig abgestempelt. Eli glaubt jedoch, dass mehr dahintersteckt. Deswegen fängt er an, sich um ihn zu kümmern. „Before“ gibt es jetzt bei Apple TV+.

Die letzte Nacht in Tremor

In „Die letzte Nacht in Tremor“ geht es um den Komponisten Peter Harper. Er zieht sich in einen ruhigen Ort zurück, um sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Es gibt nur ein Haus nebenan, in dem Nachbarn wohnen. Als Peter von einem Blitz getroffen wird, hat er auf einmal schreckliche Visionen von seinen neuen Nachbarn. „Die letzte Nacht in Tremor“ könnt ihr jetzt bei Netflix sehen.

30 Tage Lust

Freddy und Zeno sind schon ewig ein Paar. In der Serie „30 Tage Lust“ wollen sie etwas Abwechslung in ihre Beziehung bringen. Sie lassen sich also auf ein Experiment ein. 30 Tage lang dürfen sie sich sexuell ausleben. Dabei müssen sie sich nur an zwei Regeln halten: Keine Person zweimal daten und nicht mit ihrem Partner drüber reden, was sie gemacht haben. Ihr könnt „30 Tage Lust“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

