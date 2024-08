Pachinko — Staffel 2

In „Pachinko“ geht es um eine Frau, die von Korea nach Japan auswandert. Die Serie erzählt aber nicht nur ihre Geschichte, sondern auch die ihrer Nachkommen. Alles fängt damit an, dass Sunja einen christlichen Missionar heiratet und mit ihm Anfang des 20. Jahrhunderts nach Japan auswandert. Die Geschichte ihrer Nachkommen wird bis zum Ende der 80er-Jahre erzählt. Die zweite Staffel „Pachinko“ gibt es jetzt bei Apple TV+.

The Frog — Staffel 1

Die koreanische Serie „The Frog“ erzählt die Geschichte von einer geheimnisvollen Pension. Eine mysteriöse junge Frau sorgt hier für Ärger. Schon vor 20 Jahren gab es hier einen unerwünschten Gast, der den Eigentümer um seinen Besitz gebracht hat. Der Polizist Yoon Bo-min glaubt, dass die beiden Fälle etwas miteinander zu tun haben und versucht herauszufinden, was in dem Gasthaus vor sich geht. „The Frog“ könnt ihr jetzt bei Netflix sehen.

Young Adventurers: USA — Mit dem Rucksack von Ost nach West

Samuel reist in der Dokumentation „Young Adventurers: USA — Mit dem Rucksack von Ost nach West“ per Anhalter quer durch die USA. Auf seiner Reise will er herausfinden, wie die amerikanische Jugend vor der Wahl tickt. Er trifft unter anderem Sprayer in New York City, gläubige Christen in Virginia und geht auf ein Rodeo in Nebraska. Ihr könnt „Young Adventurers: USA — Mit dem Rucksack von Ost nach West“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

