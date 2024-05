Was läuft heute? | Ein Gentleman in Moskau, Power, Operation Fortune

Ein Gentleman in Moskau

Ewan McGregor kennt ihr vielleicht als Obi-Wan Kenobi aus den Star-Wars-Filmen. In der Serie „Ein Gentleman in Moskau“ ist er ein ganz irdischer Typ — nämlich ein russicher Graf in den 1920er-Jahren. Damals, kurz nach der Russischen Revolution, hatte der Adel aber nicht mehr viel zu melden in Russland. Graf Alexander Iljitsch Rostow wird ins Exil ins Luxushotel Metropol geschickt. Was er dort alles erlebt, könnt ihr in der Serie sehen. „Ein Gentleman in Moskau“ gibt’s ab heute bei Paramount+.

Power

In den USA gibt es fast keine Regulationen dafür, was die Polizei darf und was nicht. Das führt zu viel Gewalt und hat einen großen Einfluss auf die Gesellschaft. Wie es historisch betrachtet dazu kommen konnte und wie polizeiliche Macht genau funktioniert, beleuchtet die Doku „Power“. Die könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Operation Fortune

Agentenfilme wie die James-Bond-Reihe sind ja nicht unbedingt für ihren sprühenden Humor bekannt. Das wollte Regisseur Guy Ritchie ändern und hat „Operation Fortune“ gedreht. In der Agentenkomödie mit Jason Statham in der Hauptrolle gibt’s nicht nur ordentlich Action, sondern auch was zu lachen. Und das scheint laut den Filmkritiken tatsächlich gut zu funktionieren. „Operation Fortune“ findet ihr ab heute bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.