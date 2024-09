Ein neuer Sommer

In der Miniserie „Ein neuer Sommer“ spielt Nicole Kidman die Mutter der reichen Familie Winbury. Bei der Hochzeit ihres Sohnes wird eine Leiche an der Küste angespült. Die Ermittlerin Nikki Henry will herausfinden, was passiert ist. Dabei stellt sich heraus, dass jeder Gast auf der Hochzeitsfeier verdächtig ist und die Familie Winbury dunkle Geheimnisse hütet. „Ein neuer Sommer“ gibt es jetzt bei Netflix.

Love Machine — Ein Wiener für gewisse Stunden

In dem Film „Love Machine — Ein Wiener für gewisse Stunden“ geht es um den mittellosen Musiker Georgy. Weil es mit der Musik nicht so gut läuft, baut er sich ein zweites Standbein als Callboy auf. Das klappt auch ziemlich gut für ihn. Doch dann lernt Georgy die Fahrlehrerin Jadwiga kennen und verliebt sich in sie. Jadwiga weiß allerdings nichts von Georgys Job als Callboy. „Love Machine — Ein Wiener für gewisse Stunden“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Dune 2

Der Science-Fiction-Film „Dune 2“ spielt im 102. Jahrhundert. Das Universum wird von wenigen Adelshäusern regiert, die sich gegenseitig bekriegen. Das Adelshaus Atreides wird im ersten Teil von Dune gestürzt. Seitdem ist Paul aus dem Haus Atreides auf der Flucht. Er ist bei den Fremen untergekommen, die in der Wüste leben. Gemeinsam leisten sie Widerstand aus dem Untergrund. Ihr könnt den zweiten Teil von „Dune“ jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.