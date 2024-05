Was läuft heute? | Election, Exit, Titane

Election

US-Schauspielerin Reese Witherspoon hatte ihren großen Durchbruch ja als Girly-Anwältin in „Natürlich Blond“. Das war aber nicht das erste Mal, dass sie eine junge Frau mit großem beruflichem Ehrgeiz verköpert hat. Schon in „Election“ wollte sie als Tracy Flick erst Schulsprecherin ihrer High School werden und dann direkt ins Weiße Haus. Ob das klappt, könnt ihr ab heute bei Netflix sehen.

Exit (Staffel 3)

In der norwegischen Dramaserie „Exit“ geht es um eine Gruppe Investmenbanker, die sich eine exzessive Parallelwelt voller Parties, Sex und Gewalt aufbauen. In der mittlerweile dritten Staffel gehen diese Exzesse zwar immer weiter, aber fordern auch langsam immer mehr Opfer. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt „Exit“ Staffel 3 ab heute in der ZDF-Mediathek streamen.

Titane

Viele Menschen lieben Autos. Aber wahrscheinlich wenige lieben sie so wie Alexia im Film „Titane“. Denn seit sie als Kind einen schweren Autounfall überlebt hat, trägt sie eine Titanplatte im Kopf — und empfindet sexuelles Verlangen nach Autos. Praktischerweise kann sie dieses Begehren als Showtänzerin auf Automessen ausleben. Mit zunehmendem Erfolg wird der Traumjob aber auch bald zur Gefahr für sie. Klingt vielleicht komisch, hat aber beim Filmfestival in Cannes 2021 die Goldene Palme abgeräumt. Ihr könnt euch ab heute in der arte-Mediathek selbst eine Meinung über den Film bilden.

Was läuft heute?

