Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag, der 20. Dezember. Schön, dass ihr dabei seid! Unser Streaming-Tipp heute ist so bunt, glitzernd und leicht chaotisch wie eine Pariser Boutique mitten im Weihnachtsgeschäft. Bonjour! Sie ist zurück: Emily Cooper, die junge, ehrgeizige Marketingmanagerin aus Chicago, mit Staffel 5 von „Emily in Paris“. In der neuen Staffel jongliert sie weiterhin zwischen Social-Media-Kampagnen, komplizierten Beziehungen und Kleidern, die aussehen, als hätten sie einen eigenen Agenten. Emily Cooper, gespielt von Lily Collins, tauscht Croissants und Boulevards gegen Espresso, Kopfsteinpflaster und Gondeln, denn Paris bleibt diesmal nicht allein Schauplatz des Geschehens. In dieser Staffel geht es nach Italien, genauer gesagt nach Rom und Venedig. Der Ortswechsel hat einen klaren beruflichen Hintergrund, denn in der vierten Staffel hatte Emilys Chefin Sylvie, gespielt von Philippine Leroi Boullieu, sie damit beauftragt, ein neues Büro der Agentur Gratto in Rom zu eröffnen. Doch wie so oft bleibt es bei Emily nicht nur bei reinen geschäftlichen Herausforderungen. „Emily in Paris“ bleibt eine Serie voller Romantik, Mode und funkelndem Glamour. Doch diesmal geht es um mehr als nur um hübsche Outfits. Zwischen Paris und Rom, zwischen Karriereambitionen und Gefühlschaos, steht Emily vor der Frage, wer sie sein will. Ihre Beziehung zu Marcello, dem charismatischen italienischen Modemacher aus Staffel 4, wird vertieft. Gleichzeitig meldet sich Gabriel, Nachbar und ewige On-Off-Liebe, zurück. Für Emily wird klar: Liebe ist komplizierter als jeder Businessplan. Und während sie sich privat neu sortiert, verändert sich auch beruflich alles. Emily steht nicht länger nur als amerikanische Quereinsteigerin in der europäischen Modewelt unter Beobachtung, sondern übernimmt Verantwortung als Chefin einer internationalen Agentur. Neue Aufgaben, größere Entscheidungen und Situationen, in denen Herz und Verstand nicht immer dieselbe Sprache sprechen. „Regardo, tu vois? T’as failli me tuer!“ Diese Franzosen sind echt unhöflich! „Oh mein Gott, du hältst mich für eine Französin! Danke!“ Im Cast gibt es einschneidende Veränderungen: So steigt Emilys Gegenspielerin Camilla Sa bei „Emily in Paris“ aus, um sich auf andere Projekte zu konzentrieren. Doch mit Schauspieler Brian Greenberg, bekannt aus der Serie „Suits“, in der Rolle des Amerikaners Jake, und Minnie Driver, bekannt aus „Good Will Hunting“, als Prinzessin Jane, erweitert sich der Cast um zwei namhafte SchauspielerInnen. Für Emily ist es damit nicht nur ein Ortswechsel, sondern ein neues Kapitel mit neuen Beziehungskonstellationen. Trotz neuer Städte bleiben Paris und Emilys ikonisches Lebensgefühl nicht auf der Strecke. Laut ProduzentInnen pendelt die Story bewusst zwischen Alt und Neu, und damit ist Rom kein Abschied, sondern eine Erweiterung der Welt von „Emily in Paris“. Und auch in Staffel 5 bleibt sich die Serie in ihrer Leichtfüßigkeit und Überdrehtheit treu und ist genau deswegen die perfekte leichte Winterkost nach schwerem Festtagsschmaus. Alle neuen Folgen von „Emily in Paris“ könnt ihr auf Netflix schauen. Das war unser Streaming-Tipp am Samstag. Lasst uns doch gern ein Abo da und empfehlt, was heute läuft, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Dieser Tipp und das Skript kamen von Sofie Rabetke Junker, Audioproduktion Benjamin Serdani, und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns! Untertitel von Stephanie Geiges.