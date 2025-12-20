Play
Was läuft heute? | Emily in Paris – Staffel 5

Glitzer, Glamour & Espresso

Mit der fünften Staffel von „Emily in Paris“ dreht sich das Modekarussell weiter und diesmal mit einem kräftigen Schuss Espresso. Emily Cooper verlässt die Pariser Boulevards und landet zwischen Kopfsteinpflaster, Gondeln und La dolce vita — denn die neue Staffel führt sie nach Italien.

Emily in Paris

Beruflich steht Emily vor einem Wendepunkt. Sie soll den italienischen Ableger der „Agence Grateau“ aufbauen und rutscht damit erstmals in eine echte Führungsrolle. Zwischen Pitch-Meetings, perfekt inszenierten Social-Media-Momenten und interkulturellen Fettnäpfchen muss sie beweisen, dass hinter ihren Outfits mehr steckt als nur Stil.

Privat bleibt es kompliziert, denn alte Gefühle, neue Bekanntschaften und romantische Missverständnisse sorgen dafür, dass Herz und Verstand in unterschiedliche Richtungen drängen. Besonders spannend wird es, da Emilys Beziehung zu Marcello aus Staffel vier weiter vertieft wird, während Nachbar und On-Off-Freund Gabriel ebenfalls Klarheit für sich sucht.

Mehr Drama, neue Gesichter

Im Cast gibt es einschneidende Veränderungen. Camille Razat verlässt die Serie, dafür stoßen Bryan Greenberg und Minnie Driver zum Ensemble. Neue Drehorte in Rom und Venedig erweitern die Welt der Serie und bringen eine neue Dynamik in Emily Coopers Welt.

Die fünfte Staffel von „Emily in Paris“ serviert weiterhin eine Leichtigkeit voller Mode, Liebe und Glitzer und ist jetzt auf Netflix zu sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

