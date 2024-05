Was läuft heute? | ESC – Das Finale aus Malmö, Doctor Who, The GOAT

ESC — Das Finale aus Malmö

Bei dem 68. Eurovision Song Contest treten 26 Länder unter dem Motto „United By Music“ gegeneinander an. Der Deutsche Kandidat ISAAK wird bei der größten Musikveranstaltung der Welt seinen Song „Always On The Run“ singen. „ESC — Das Finale aus Malmö“ könnt ihr heute um 21:00 Uhr in der ARD oder zeitgleich in der ARD-Mediathek sehen.

Doctor Who — Staffel 14

In der vierzehnten Staffel „Doctor Who“ wird Ncuti Gatwa zum ersten Mal die fünfzehnte Reinkarnation des Doktors verkörpern. Ihr kennt Ncuti Gatwa vielleicht schon aus der Serie „Sex Education“. Außerdem wird Millie Gibson die Gefährtin des Doktors Ruby Sunday spielen. Trotz neuer Besetzung bleibt der Kern der Serie der gleicht. Der Doktor wird auch in dieser Staffel verrückte Abenteuer bei seinen Zeitreisen erleben. Die vierzehnte Staffel „Doctor Who“ könnt ihr jetzt bei Disney+ streamen.

The GOAT

Vierzehen Reality-Stars treten in der neuen Show „The GOAT“ gegeneinander an. Sie messen sich in verschiedenen geistigen, körperlichen und sozialen Herausforderungen. Der Gewinner oder die Gewinnerin der Show gewinnt 200.000 Dollar und den Titel „The Greatest of All Time“. Ihr könnt „The GOAT“ jetzt auf Prime Video schauen.

Was läuft heute?

