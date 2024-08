Fallen

Luce wird in der Serie „Fallen“ wegen Brandstiftung und Totschlag verurteilt. Sie selbst kann sich aber gar nicht daran erinnern, irgendwas gemacht zu haben. Sie kommt in die Besserungsanstalt „Swords & Cross“. Hier hat sie das Gefühl, dass ihre Erinnerungen manipuliert werden sollen. „Fallen“ gibt es jetzt bei WOW.

All Fun and Games

„All Fun and Games“ ist ein Horrorfilm, in dem die Geschwister Marcus, Billie und Jo durch einen Wald radeln. Sie stoßen auf eine verlassene Hütte, in der ein Tagebuch und ein Dolch liegen. Jo nimmt den Dolch in seine Hand und erweckt damit einen Dämonen, der ihn dazu zwingt tödliche Spiele mit seinen Geschwistern zu spielen. „All Fun and Games“ könnt ihr jetzt bei Prime Video sehen.

Die Rettung der uns bekannten Welt

Til Schweiger spielt in dem Film „Die Rettung der uns bekannten Welt“ Hardy. Einen Vater, der nicht weiß, wie er mit seinem 18-jährigen Sohn Paul umgehen soll, nachdem der versucht sich umzubringen. Paul leidet an einer bipolaren Störung. Hardy entscheidet sich dazu, ihn in eine Klinik zu schicken. Hier lernt Paul Toni kennen, mit der er aus der Klinik ausbricht. Ihr könnt „Die Rettung der uns bekannten Welt“ jetzt bei Netflix sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.