Was läuft heute? | Fallout, Gekaufte Politik, Manta Manta – Zwoter Teil

Fallout

Nach „The Last of Us“ und „The Witcher“ mischt jetzt auch Prime Video bei den Videospiel-Verfilmungen mit. In „Fallout“ geht es, ganz wie im Spiel, hinein in eine fast zerstörte Welt nach einem Nuklearkrieg. Die junge Lucy (Ella Purnell) verlässt 200 Jahre nach der Katastrophe den sicheren Bunker, um die Erdoberfläche zu erkunden. Dort gelten inzwischen ganz eigene Regeln. Die erste Staffel von „Fallout“ findet ihr ab heute bei Prime Video.

Gekaufte Politik? — Europa in der Korruptionskrise

Im Dezember 2022 hat „Katargate“ die internationale Politik erschüttert. Zahlreiche EU-Abgeordnete sollen Geld von Ländern wie Marokko oder Katar für ein wenig Einfluss in der Politik angenommen haben. Darunter war auch Eva Kaili, die ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Die Doku „Gekaufte Politik?“ schaut sich an, wie Korruption auf europäischer Ebene funktioniert und was dagegen getan werden kann. Ihr könnt sie jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Manta Manta — Zwoter Teil

Nach über 30 Jahren geht es für Bertie wieder auf die Rennbahn. Eigentlich hat er seine Karriere als Rennfahrer an den Nagel gehängt, aber er braucht dringend Geld. Neben Til Schweiger tauchen mit Michael Kessler und Tina Ruland in „Manta Manta — Zwoter Teil“ einige altbekannte Gesichter auf. Ihr findet die Actionkomödie ab heute bei Wow.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.