Fatal Crossing

In der Krimi-Serie „Fatal Crossing“ geht es um die Journalistin Nora Sand, die wegen einer Affäre mit einer ihrer Quellen suspendiert wurde. Eigentlich wollte sie nach dem Skandal eine Pause einlegen, doch als sie auf einen unaufgeklärten Vermisstenfall aus den 1980er Jahren stößt, kann sie nicht widerstehen. Sie will unbedingt herausfinden, warum damals zwei Mädchen spurlos verschwunden sind. Ihr könnt „Fatal Crossing“ jetzt in der Arte-Mediathek schauen.

Prophezeiung… Liebe

In der Romcom „Prophezeiung… Liebe“ bekommt die Fotografin Pia einen Orakelspruch von einer Wahrsagerin. Eines ihrer nächsten fünf Dates soll der Mann sein, der sie glücklich machen wird. Als ihre Freunde davon erfahren, wollen sie Pia unbedingt verkuppeln. Doch Pias Ex-Freund macht allen einen Strich durch die Rechnung. „Prophezeiung… Liebe“ gibt es jetzt bei Prime Video.

My Penguin Friend

João ist ein brasilianischer Fischer, dem es psychisch nicht so gut geht. Doch in „My Penguin Friend“ findet er einen Pinguin, der komplett mit Öl bedeckt ist. Er hilft den kleinem Pinguin wieder auf die Beine zu kommen und lässt ihn wieder frei. Doch auch nachdem der Pinguin, den er Dindim getauft hat, wieder in Freiheit ist, lässt er es sich nicht nehmen João immer wieder zu besuchen. Die beiden werden quasi Freund. João rettet dem Dindim das Leben und Dindim hilft João aus seinem emotionalen Loch. Ihr könnt „My Penguin Friend“ jetzt bei WOW schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.