Was läuft heute? | Frau, Leben, Freiheit, Revolution der Erneuerbaren, MAITHINK X – Elternzeitvertretung

Frau, Leben, Freiheit — Eine iranische Revolution

Nach dem Tod der jungen Iranerin Jina Mahsa Amini vor einem Jahr, entbrannten in Iran Proteste gegen das Mullah-Regime. Vor allem Frauen gingen auf die Straße, verbrannten ihre Kopftücher und schnitten sich die Haare ab. Auch wenn es um die öffentlichen Proteste mittlerweile ruhiger geworden ist, lehnen sich viele Menschen in Iran weiterhin gegen das Regime auf. In der Doku „Frau, Leben, Freiheit – Eine iranische Revolution“ erzählen Menschen vor Ort und Iranerinnen und Iraner im Ausland, von ihren Hoffnungen für die Zukunft und was sich im vergangenen Jahr verändert hat. „Frau, Leben, Freiheit“ könnt ihr jetzt in der Arte-Mediathek streamen.

Die Revolution der Erneuerbaren

Um die Energiewende zu schaffen, müssen erneuerbare Energiequellen ausgebaut werden. In den letzten Jahren ist in diesem Bereich viel passiert, aber können wir auf der Erde überhaupt genug Energie aus Sonne, Wind und Co. bekommen, um den gesamten Energiebedarf zu decken? Dieser Frage geht die ARD-Doku „Die Revolution der Erneuerbaren“ in zwei Teilen nach und besucht dafür Projekte und Forschende weltweit. „Die Revolution der Erneuerbaren“ ist jetzt in der ARD-Mediathek verfügbar.

MAITHINK X — Elternzeitvertretung

Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim ist gerade in Elternzeit. Als Vertretung für die neue Staffel ihrer Show „MAITHINK X“ springen deshalb Comedienne Hazel Brugger, Journalistin Salwa Houmsi, Reporterin Aminata Belli, Satiriker Oliver Welke, Psychologe Leon Windscheid und Journalistin Eva Schulz ein. Die neuen Folgen gibt’s immer sonntags in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.