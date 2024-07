Futurama — Staffel 12

„Futurama“ ist eine Serie von dem Simpsons-Schöpfer Matt Groening, die es schon seit dem Jahr 1999 gibt. Ähnlich wie bei den Simpsons gibt es einige Story-Stränge, die sich durch die ganze Serie ziehen. Im Großen und Ganzen ändert sich aber nicht viel. Es geht um den Lieferanten Philip J. Fry, der durch einen Unfall von dem Jahr 1999 ins Jahr 2999 reist. Ihr könnt die 12. Staffel „Futurama“ jetzt bei Disney+ schauen.

Bodies Bodies Bodies

In dem Film „Bodies Bodies Bodies“ geht es um Jugendliche, die sich in einem Wochenendhaus treffen. Hier spielen sie das Spiel „Bodies Bodies Bodies“, in dem man einen Mörder finden muss. Vielleicht kennt ihr das Spiel eher unter dem Namen „Werwolf“. Als auf einmal wirklich eine Leiche auftaucht, wird das Spiel zur Realität. „Bodies Bodies Bodies“ gibt es ab sofort bei Netflix.

Die Mörder meines Sohnes

Leo Castaneda arbeitet als Metro-Fahrer in Brüssel. Eines Tages springt ein Mann vor seine Bahn. Es stellt sich heraus, dass es sein Sohn war, mit dem er keinen Kontakt mehr hat. Leo glaubt nicht, dass es Selbstmord war, und versucht herauszufinden, was an diesem Tag passiert ist. „Die Mörder meines Sohnes“ gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Was läuft heute?

