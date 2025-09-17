Hallo und willkommen, liebe Streaming-Fans! Ihr hört, was läuft heute. Wir haben Mittwoch, den 17. September. Heute geht es zum zweiten Mal an die wohlverkommenste Superhelden-Uni. Bevor die Serie The Boys nächstes Jahr mit der fünften Staffel ihren Abschluss findet, gibt es erstmal neue Folgen der Spin-off-Serie Gen V. Auch in der zweiten Staffel geht es wieder an die Godolkin Universität, eine Privatschule des Bösewort-Konzerns, in der die Superhelden von morgen ausgebildet werden. Die Handlung folgt der jungen Superheldin Marie, die Blut kontrollieren kann. Nachdem sie und ihre Freundinnen ein geheimes Untergrundlabor an der Uni gefunden haben, in dem an SchülerInnen experimentiert wurde, dachte sich Marie: „Eigentlich Schluss, ich bin fertig mit der Superheldenschule.“ Doch dann taucht Superheldin Starlight auf und bittet sie um Hilfe: „Du kannst nicht ewig weglaufen. Ich brauche deine Hilfe. Du musst zurück an die Uni. Es war ein Fehler, dich zurückzulassen. Euch alle. Diese Uni ist mittlerweile ein Mahnmal der Mittelmäßigkeit. Der neue Dekan, er war im Elmira, und jetzt ist er an der Godolkin. Irgendwas geht also vor, aber wir wissen nicht, was. Wort nimmt ein altes Forschungsprojekt wieder auf: Projekt Odessa. Es stand unter der Leitung von Thomas Godolkin. Verhindere es irgendwie. Zusammen mit ihren Freundinnen will Marie also herausfinden, was es genau mit dem Projekt auf sich hat und die Drahtzieher im Hintergrund aufhalten. Doch der neue Schulleiter Cipher macht ihr Vorhaben nicht leichter. Denn unter seiner Leitung ist die Schule noch autoritärer und menschenfeindlicher geworden. Er will die Studierenden zu einer Art Waffe ausbilden lassen. In Marie sieht er besonders großes Potenzial: „Ich will das ganz deutlich sagen, dieser Plan ist irre und ich hasse ihn. Bin dabei, Laufen! Ihr alle könnt noch mehr Leistung bringen, wenn ihr nur genug unter Druck steht. Marie, du könntest die mächtigste Superheldin, die Godolkin je gesehen hat, noch mächtiger als Homelander. Ich brauche Antworten. Du möchtest doch wissen, was Odessa ist. So findest du es heraus. Cipher glaubt, ich wäre eine Waffe. Setzen wir diese Waffe wenigstens für was Gutes ein: Sabotage. Ich will, dass alles aufhört. Die Zeit ist gekommen. Du bist stärker als die anderen. Lange war nicht klar, wie genau es mit Gen V weitergeht. Denn kurz vor Beginn der Dreharbeiten starb Hauptdarsteller Chance Perdomo bei einem tragischen Motorradunfall. Das Producer-Team versprach, seine Rolle nicht neu zu besetzen und ihn würdevoll in die Story einzubauen. Man darf also gespannt sein, wie es weitergeht und ob bzw. wann die Truppe rund um Marie endlich auf die Boys trifft. Der Trailer verspricht schon mal eine Menge Eskalation, blutige Action und den bissigen Humor, für den auch The Boys bekannt ist. Die neue Staffel Gen V hat acht Folgen und die ersten drei gibt es ab heute bei Prime Video. Neue Serien, Filme und auch Dokus für eure Watchlist gibt es bei uns jeden Tag. Um keine mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da, empfehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Dieser Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung. Audio-Produktion: Wiebke Stark. Ich bin Imke Zimmermann. Wenn ihr wollt, bis morgen. Wir hören uns.