Play
Foto: Prime Video
Bild: GEN V – S2 | Foto: Prime Video

Was läuft heute? | GEN V – S2

Wilkommen zurück, Marie

In der neuen Staffel „GEN V“ kehrt Superhelden-Schülerin Marie an die Godolkin Universität zurück, um die skrupellosen Machenschaften der Uni aufzuhalten. Doch der neue Schulleiter Cipher hat es auf Marie und ihre Kräfte abgesehen.

GEN V — Staffel 2

Nach den Ereignissen aus der ersten Staffel hatte Marie eigentlich der Superhelden-Uni abgeschworen. Doch dann wird sie von „The Boys“-Heldin Starlight aufgesucht. Zusammen mit ihren Freundinnen und Freunden soll sie ein Geheimprojekt der Uni aufdecken. Doch seit der neue Dekan Cipher an der Godolkin Universität das sagen hat, ist die Schule noch gefährlicher geworden.

Bissig, bekloppt und ganz schön blutig

Die neuen Folgen versprechen nicht nur die Story von Marie fortzusetzen, sondern auch der Mischung aus bissiger Satire, blutiger Action und Drama, die man schon von „The Boys“ kennt treu zu bleiben. Denn die zweite Staffel soll auch den Bogen zur fünften und finalen Staffel von „The Boys“ schlagen, die dann nächstes Jahr rauskommt. Die ersten drei Folgen der neuen Staffel „GEN V“ laufen ab heute bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen