Gone in the Night

Kath (Winona Ryder) und ihr Freund Max wollen sich in den Redwoods erholen. Doch dort angekommen, stellen sie fest, dass ihre gebuchte Hütte schon belegt ist. Zum Glück hat das andere Pärchen kein Problem damit, sie zu teilen, aber am nächsten Morgen ist Max mit der anderen Frau spurlos verschwunden. Kath macht sich sofort auf die Suche nach Antworten. Den Mystery-Thriller „Gone in the Night“ findet ihr ab heute auf Prime Video.

Crossing the Bridge — The Sound of Istanbul

In Istanbul spielt die Musik — und zwar wortwörtlich, zumindest was die Doku „Crossing the Bridge“ angeht. Für die ist Filmemacher Fatih Akin mit dem Musiker Alexander Hacke in die pulsierende Großstadt gefahren. Ihre musikalische Reise hat sie von traditionellen Songs, über Hip Hop bis hin zu moderner Elektro-Musik geführt. Ihr könnt sie jetzt auf Mubi bei dieser Reise begleiten.

xXx — Triple X

Die Underground-Legende Xander (Vin Diesel) bekommt von NSA-Agent Gibbons (Samuel L. Jackson) ein verlockendes Angebot: Xanders Strafregister wird gelöscht, wenn er ab jetzt als Superspion arbeitet. Das kann Xander natürlich nicht ablehnen und macht sich mit schnellen Autos und einer Menge cooler Sprüche auf in den Kampf um die Rettung der freien Welt. „xXx — Triple X“ könnt ihr jetzt auf Joyn streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.