Bild: Goyo | Cleo Bouza / Netflix ©2024

Was läuft heute? | Goyo, Girl in my Diary, Die Verteidiger

Kunst und Liebe

Netflix nimmt uns mit dem autistischen Museumsführer „Goyo“ in die Welt der Kunst und Liebe und in der ARD-Mediathek versuchen in der Serie „Girl in my Diary“ zwei Teenager, die Welt zu retten. Der Doku-Tipp „Die Verteidiger“ kommt heute von Arte und zeigt die Geschichte eines Fußballers, dem auf seiner Hochzeitsreise die Auslieferung und der Tod droht.