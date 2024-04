Bild: Halloween Ends | MICHAEL TRAN/AFP

Was läuft heute? | Halloween Ends, Y-Kollektiv: Lachgas – legal, aber gefährlich, Quiet on Set: The Darkest Side of Kids TV

Laurey Strode vs Michael Myers

In Halloween Ends tritt Jamie Lee Curtis ein letztes mal gegen Horrorfilm-Killer Michael Myers an. In der ARD-Mediathek geht das Y-Kollektiv Lachgas auf den Grund und schaut welche Gefahren hinter dem Trend stecken. Und auf Discovery+ startet die Doku-Serie „Quiet on Set“ in der es um Missstände und Missbrauch beim Kinderfernsehesender Nickelodeon geht.