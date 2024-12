Hameln

Zwischen den Jahren soll ja angeblich die Grenze zwischen Menschen- und Geisterwelt besonders durchlässig sein. Der perfekte Zeitpunkt also für was Gruseliges: In der Horror-Serie „Hameln“ kommen nicht nur seit Jahrhunderten vermisste Kinder wieder zurück, sie bringen den sagenumwobenen Rattenfänger gleich mit. Ihr könnt alle Folgen von „Hameln“ ab heute in der ZDF-Mediathek streamen.

Ohne Limit

Bradley Cooper ist in „Ohne Limit“ ein wahrliches Superbrain. Denn dank eines Medikaments kann er auf 100 Prozent seiner Gehirnkapazität zugreifen. Und das wollen andere natürlich auch. Den Action-Thriller „Ohne Limit“ findet ihr ab heute bei Prime Video.

Nachtstreife Hamburg

Bei „Nachtstreife Hamburg“ könnt ihr echte Polizistinnen und Polizisten in der Hansestadt bei ihren nächtlichen Einsätzen begleiten. Und das wird bestimmt nicht ohne. „Nachtstreife Hamburg“ gibt es ab heute in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

