Was läuft heute? | Harlem, Mixtape, The Office

Harlem

Stilsicher und selbstbewusst stellen sich vier Freundinnen in New York so einigen Herausforderungen. Und davon gibt es in ihrem Leben so einige, angefangen bei der Liebe. Während Camille etwas planlos durch das Datingleben irrt, ist Quinn die hoffnungslose Romantikerin. Angie und Tye machen die Clique komplett, die sich immer bei einer Sache sicher sein kann: Sie sind immer füreinander da. Die Comedyserie „Harlem“ findet ihr auf Prime Video.

Mixtape

Der neue Film „Mixtape“ nimmt uns mit in die 90er – inklusive Kassetten. Genau so eine findet die 12-jährige Beverly: ein Mixtape von ihren verstorbenen Eltern. Leider ist das Band kaputt, und so macht sich Beverly auf die Suche nach den Songs. Und erfährt dabei auch mehr über ihre Eltern und ihr Leben. Den Film könnt ihr auf Netflix anschauen.

The Office



Wenn eine unscheinbare Papierhandelsfirma zum Comedy-Schauplatz wird, kann es sich ja eigentlich nur um „The Office“ handeln. Diesmal geht es um das britische Original von und mit Ricky Gervais. Auf Magenta TV gibt’s das Ganze jetzt auch endlich auf deutsch. Dort findet ihr die beiden Staffeln der Serie und die Weihnachtsspecials noch dazu.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.