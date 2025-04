Havoc

Der Sohn eines Politikers gerät in einen geplatzten Drogendeal und kommt auf die Abschussliste der größten Gangsterfamilien der Stadt. Detective Walker soll den Jungen beschützen und aus der Stadt schaffen. Regie führt der Waliser Gareth Evans, der schon mit den beiden „The Raid“-Filmen krasse Action abgeliefert hat. Walker wird von Tom Hardy gespielt. Außerdem sind Forest Whitaker und Timothy Olyphant Teil des Casts. Den Actionfilm „Havoc“ gibt es ab heute bei Netflix.

Der Duft der Frauen

In den Sommerferien soll der Eliteschüler Charlie den ehemaligen und erblindeten Soldaten Frank Slade betreuen. Frank will nach New York fahren, um dort die Zeit seines Lebens zu haben. Zu Beginn streiten sich die beiden noch ständig, doch schon bald erkennen sie, wie viel sie voneinander lernen können. Charlie wird von Chris O’Donnell gespielt und Frank von Al Pacino. 1993 gewann Pacino seinen ersten Oscar für die Rolle. Den Film „Der Duft der Frauen“ findet ihr bei Magenta TV.

Breathe

Nachdem die Erde aufgrund von Sauerstoffmangel so gut wie unbewohnbar geworden ist, leben Maya und ihre Tochter mit einem Sauerstoffgenerator relativ sicher in einem Bunker. Eines Tages taucht eine Überlebende namens Tess auf und bittet Maya um Hilfe. Trotz einiger Zweifel beschließt Maya, der Frau und ihrem Partner zu helfen. Doch Tess entpuppt sich als Bedrohung für Maya und ihre Tochter. Ab heute ist „Breathe“ im Abo von WOW verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.