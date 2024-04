Was läuft heute? | Ladybird, The Quiet Girl, Before We Die

Ladybird

Ladybird ist 17 Jahre alt und hat ihren eigenen Kopf — auch ihren außergewöhnlichen Namen hat sie sich selbst gegeben. Sie lebt in Sacramento, Kalifornien und träumt davon, fürs Studium an die Westküste zu ziehen. Ihre Mutter ist davon wenig begeistert. Ob sich die beiden einig werden, könnt ihr in „Ladybird“ von „Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig sehen. Ihr findet den Film ab heute bei Netflix.

The Quiet Girl

Die neunjährige Cáit kommt aus ärmlichen Verhältnissen in Irland. Sie spricht nur sehr wenig. Als ihre Mutter mit dem fünften Kind schwanger wird, soll Cáit für eine Zeit zu entfernten Verwandten ziehen. Anfangs fühlt sie sich dort gar nicht wohl, denn auf dem Haus liegt eine eigentümliche Schwere. Nach und nach lüftet sich das Geheimnis. Ihr findet „The Quiet Girl“ ab heute bei MagentaTV.

Before We Die (Staffel 2)

Staffel 1 der britischen Krimi-Serie „Before We Die“ haben wir euch vor drei Wochen bereits empfohlen. Nun ist Staffel 2 draußen. Jetzt muss Ermittlerin Hannah es mit der Matriarchin des Verbrecher-Clans aufnehmen, den sie in Staffel 1 entdeckt hat. Und das wird auch für ihren Sohn Christian gefährlich. Staffel 2 von „Before We Die“ findet ihr ab heute bei WOW.

