Was läuft heute? | Herbst und Hygge

Was taugt Hygge?

Für die PULS Reportage hat Reporter Sebastian seine Wohnung umgestaltet und alles auf „Hygge“ getrimmt. Der Lebensstil aus Dänemark verspricht Gemütlichkeit und Gelassenheit und ist in der Einrichtungsbranche seit Jahren ein Trend. Ob Sebastian sein neues Wohnzimmer selbst noch mag, seht ihr in „Was taugt Hygge?“ in der ARD-Mediathek. Und wenn euch danach in eurem eigenen Wohnzimmer der Sinn nach einer skandinavischen Serie steht, findet ihr dort zum Beispiel die Serie „Twin“.

Der Kastanienmann

Ein Serienmörder hinterlässt an seinen Tatorten kleine Kastanienmännchen, auf denen die Fingerabdrücke eins verschwundenen Mädchens sind. Aber hängen die beiden Fälle wirklich zusammen? Die sechsteilige Nordic-Noir-Serie „Der Kastanienmann“ findet ihr bei Netflix. Etwas weniger düster, dafür dystopischer, geht’s in „The Rain“ zu. In drei Staffeln versuchen junge Erwachsene herauszufinden, warum der Regen plötzlich zu einer tödlichen Gefahr wurde. Wer’s leichter mag und sich schon mal auf Weihnachten einstimmen will, kann Johanne in „Weihnachten zu Hause“ bei ihrer Suche nach einem neuen Freund begleitet.

Still up

Eigentlich wird ja immer empfohlen, für einen gesunden Schlaf möglichst wenig vor einem Bildschirm zu sitzen. Da Danny und Lisa aber sowieso nicht schlafen können, verbringen sie nächtelang mit Videocalls. Für die beiden Besties nichts ungewöhnliches mehr. Für ihr Umfeld werden ihre Schlafprobleme aber immer mehr zu einer Belastung. Die Dramedy-Serie „Still up“ könnt ihr jetzt bei Apple TV+ streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.