Foto: ELYSE JANKOWSKI // GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Bild: Heretic | Foto: ELYSE JANKOWSKI // GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Was läuft heute? | Heretic

Glaube oder Nichtglaube?

Im Horrorthriller „Heretic“ spielt Hugh Grant einen Fanatiker, der zwei junge Mormoninnen gefangen hält, um ihren Glauben zu testen. Schnell stellen sich dir Frauen die Frage „Wie weit würde ich für meinen Glauben gehen?“ .

Heretic

Die beiden Mormonen-Schwestern Barnes und Paxton sind hingebungsvolle Mitglieder der Mormonen Kirche. Bei ihrer Missionarsarbeit geraten die jungen Frauen eines Tages an den vermeintlich charmanten älteren Herren Mr. Reed, der sie in sein Haus einlädt. Was zuerst einfach wie eine nette Unterhaltung über Religion wirkt, ändert sich schnell. Denn Mr. Reed hat Barnes und Paxton in sein Haus gelockt, um sie einer Prüfung zu unterziehen — er will herausfinden, wie stark ihr Glaube wirklich ist.

Wie weit würdest du für deinen Glauben gehen?

Neben den interessanten Ideen zu Fragen über Glauben und Religion punktet der Film vor allem mit seinem Cast. Sophie Thatcher und Cloe East spielen Paxton und Barnes, während Hugh Grant seine Figur Mr. Reed geradezu auf diabolische Art verkörpert. Den Horror-Thriller „Heretic“ gibt es für euch im Streaming-Katalog von WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

