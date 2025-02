The Girl In The Water

Nach den Ereignissen aus Staffel 1, in der Sophie nach ihrem Selbstmordversuch ihr Gedächtnis verloren hat, ist sie weiterhin auf den Spuren ihrer Vergangenheit unterwegs. In der neuen Staffel muss sie den Tod ihrer Mutter aufklären, der Sophie in ihre Kindheit führt und zurück in die Gesellschaft der reichen Huntley-Familie. Staffel 2 von „The Girl In The Water“ startet heute und alle acht Folgen gibt es dann wöchentlich auf AppleTv+.

A Thousand Blows

Die Macher von „Peaky Blinders“ starten mit einer neuen Serie. In „A Thousand Blows“ geht es um die jamaikanischen Freunde Hezekiah und Alec. Frisch in England angekommen, verschlägt es die beiden in die Untergrund-Boxszene von London. Hier treffen sie unter anderem auf die Anführerin der Frauengang „Forty Elephants“ Mary Carr und den skrupellosen Boxer Sugar Goodson. Neben Schauspieler Stephen Graham sind auch Erin Doherty und Malachi Kirby als Hezekiah zu sehen. Die Serie „A Thousand Blows“ läuft ab heute auf Disney+.



I.S.S.

Eigentlich sollte die russische und amerikanische Besatzung der Internationalen Raumstation in Frieden zusammen forschen und ohne Politik koexistieren. Nach einem Atomschlag auf der Erde, werden die Besatzungsmitglieder aber von den Vertretern ihrer Länder kontaktiert und sollen die Kontrolle über die I.S.S. übernehmen. Schnell brechen Paranoia und Zweifel an Bord aus. Teil der Besetzung sind Ariana DeBose und Chris Messina . Den Thriller „I.S.S.“ könnt ihr ab heute bei WOW streamen.

