Was läuft heute? | Joy, Bread & Roses: A Fight for Woman Rights, Furiosa: A Mad Max Saga

Das Wunder des (künstlichen) Lebens

In dem Netflix-Original „Joy“ geht es um die erste künstliche Befruchtung der Welt, in dem Apple TV-Original „Bread & Roses: A Fight for Woman Rights“ geht es um drei Frauen, die für mehr Frauenrechte in Afghanistan kämpfen und in „Furiosa: A Mad Max Saga“, auf WOW will sich eine Frau an ihren Entführern rächen.