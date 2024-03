Was läuft heute? | Sonne und Beton, Mit eiserner Hand, Nach dem Attentat

Sonne und Beton

Im Film „Sonne und Beton“ geraten vier Teenager in der Berliner Hochhaussiedlung Gropiusstadt zwischen die Fronten zwei rivalisierender Gangs. Um ein Schutzgeld von 500 Euro aufzutreiben, beschließen die vier Jungs, die neuen Computer der Schule zu klauen. Doch das bringt nur noch mehr Probleme mit sich. „Sonne und Beton“ ist die Verfilmung vom gleichnamigen Roman von Felix Lobrecht. Den Film könnt ihr ab sofort bei WOW streamen.

Mit eiserner Hand



Kriminelle im großen Stil gibt es in der neuen spanischen Serie „Mit eiserner Hand“. Der Hafen von Barcelona wird zum Drogenumschlagspunkt. Der Leiter des Hafens, Joaquin Manchado, profitiert von dem Drogenhandel. Als eine große Menge Kokain verschwindet, gerät er selbst in eine Zwickmühle. Die Kämpfe zwischen den Drogenbanden in der Serie „Mit eiserner Hand“ könnt ihr ab sofort bei Netflix streamen.

Nach dem Attentat

In der neuen Serie „Nach dem Attentat“ wird der Mörder des 16. amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln gesucht. Der gibt sich nach seiner Tat zu erkennen, kann jedoch fliehen. Nach und nach wird klar, dass das Attentat Teil einer größeren Verschwöhrung war. Die Serie seht ihr ab sofort bei AppleTV+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.