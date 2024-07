Bild: Lady in the Lake | Foto: Apple Inc.

Was läuft heute? | Lady in the Lake, Babylon – Rausch der Ekstase, The Painter

Tu, was du nicht lassen kannst

In der Apple TV-Serie „Lady in the Lake“ geht es um den mysteriösen Tod einer Frau, in „Babylon — Rausch der Ekstase“ auf Netflix stellt der Tonfilm Hollywood auf den Kopf und in „The Painter“ auf WOW geht es um einen Ex-CIA-Agenten, der anfängt gegen die CIA zu ermitteln.