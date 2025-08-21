Hostage

Die britische Premierministerin Abigail Dalton soll eigentlich mit der französischen Präsidentin Vivienne Toussaint zu einem gemeinsamen Gipfeltreffen zusammenkommen, um ein umstrittenes Sicherheitsabkommen zu besprechen. Beide sind erbitterte Rivalinnen und stehen in Fragen der Sicherheit auf unterschiedlichen Seiten. Doch dann wird er Ehemann von Abigail Dalton entführt und sie soll von ihrem Amt zurücktreten, um ihn zu retten.

Thriller im Mini-Format

Gleichzeitig wird auch Präsidentin Toussaint erpresst und beide müssen sich verbünden, um einer Verschwörung auf den Grund zu gehen. Die beiden Staatsoberhäupter werden von Suranne Jones und Julie Delpy gespeilt. Suranne Jones war ebenfalls als Produzentin hinter den Kulissen und Teil der Produktion. Die Mini-Serie hat 5 Folgen und ihr könnt „Hostage“ ab heute auf Netflix gucken.

Was läuft heute?

