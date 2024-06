Was läuft heute? | House of The Dragon, Das Sekten-Massaker: Ein Tag in Jonestown, Im Griff der Upper Class – Wäre Großbritannien ohne Adel und König besser dran?

House of The Dragon — Staffel 2

Genau wie „Game of Thrones“ geht es auch in der Prequel-Serie „House of The Dragon“ um den Eisernen Thron. Diesmal streitet sich allerdings nicht ganz Westeros um die Thronfolge, sondern das Haus Targaryen bekriegt sich gegenseitig. Ein Kampf, der in einem Bürgerkrieg enden wird und als „Tanz der Drachen“ in die Geschichte von Westeros eingehen soll. Die zweite Staffel „House of The Dragon“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Das Sekten-Massaker: Ein Tag in Jonestown

Jim Jones ist der Gründer der Sekte „People’s Temple“. Die Dokumentation „Das Sekten-Massaker: Ein Tag in Jonestown“ zeigt, wie sich die kirchliche Gemeinde in Windeseile radikalisiert hat und zur Sekte wurde. Am Ende nehmen sich über 900 Menschen in der Sekte das Leben oder werden zum Großteil dazu gezwungen, sich das Leben zu nehmen. „Das Sekten-Massaker: Ein Tag in Jonestown“ gibt es jetzt bei Disney+.

Im Griff der Upper Class — Wäre Großbritannien ohne Adel und König besser dran?

Die Britinnen und Briten lieben eigentlich ihre Monarchie. Doch in den letzten Jahren stehen sie ihr immer kritischer gegenüber. In der ARD Doku „Im Griff der Upper Class — Wäre Großbritannien ohne Adel und König besser dran?“ will die ARD-Korrespondentin Annette Dittert der Frage auf den Grund gehen, warum das so ist. Ihr könnt die Weltspiegel-Doku „Im Griff der Upper Class — Wäre Großbritannien ohne Adel und König besser dran?“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

