Hundert Jahre Einsamkeit

Die Serie „Hundert Jahre Einsamkeit“ ist die Verfilmung von Gabriel García Márquez‘ gleichnamigem Roman. Es geht um José und Úrsula, sie sind Cousin und Cousine. Trotzdem wollen sie heiraten. Als ihre Familie das verhindern will, fliehen sie aus dem Dorf. Sie wollen im Dschungel, abgeschottet von der Zivilisation, ein neues Dorf gründen. Doch ein Familienfluch sucht sie immer wieder Heim. „Hundert Jahre Einsamkeit“ gibt es jetzt bei Netflix.

Die Vice Story

In „Die Vice Story“ geht es um den Aufstieg und Fall vom Vice-Magazin. In kürzester Zeit hat die Marke Vice in alle Richtungen expandiert. Erst als Magazin, später auch als Produktionsfirma für Videos und Online-Content. Anscheinend hat Vice den Puls der Zeit getroffen. Trotzdem ist die Firma 2024 insolvent gegangen. Aber warum? Wenn ihr Antworten wollt, könnt ihr „Die Vice Story“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Die Spur: Deepfake-Pornos

Collien Ulmen-Fernandes spricht in der Dokumentation „Die Spur: Deepfake-Pornos“ darüber, dass sie selbst Opfer von Deepfake-Pornos wurde. Aber nicht nur das. Zusammen mit der Investigativ-Journalistin Marie Bröckling macht sie sich auf die Suche nach den Tätern und spricht mit Opfern, Fachleuten und Politikern über Deepfake-Pornos. Ihr könnt „Die Spur: Deepfake-Pornos“ jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

