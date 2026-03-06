Hallo, liebe Film- und Serienfans! Es ist Freitag, der 6. März. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp.

Niemals mit Kindern oder Tieren vor der Kamera arbeiten – das war der Grundsatz von Alfred Hitchcock. Die französische Schauspielerin Laetitia Dosh hat’s trotzdem getan. Für ihr Leinwand-Regiedebüt, die Gerichtskomödie „Hundschuldig“, teilte sie das Rampenlicht mit dem Mischlingshund Cody. Der Film erzählt die Geschichte eines Hundes, der drei Leute gebissen hat und nun eingeschläfert werden soll. Sein Herrchen will dabei aber nicht tatenlos zusehen und engagiert eine Anwältin, die auf aussichtslose Fälle spezialisiert ist.

Diese Anwältin heißt Avril und wird von Dosh selbst gespielt. Da ihr Chef bereits mit Kündigung droht, schwirrt Avril nach ihrer letzten Niederlage vor Gericht der Gedanke, ihren nächsten Fall zu gewinnen. Ihr neuster Mandant, Dariusch, bittet Avril darum, seinen Hund Kosmos zu verteidigen. Die Chancen auf Freispruch sind ziemlich schlecht, aber ein einziger Blick in Kosmos‘ traurige Augen lässt Avril ihre guten Vorsätze vergessen. Sie will ihren zotteligen Mandanten mit allen Mitteln retten und stürzt sich in die Arbeit.

Schnell zieht der Fall größere Kreise. Als sich neben Hundepsychologen, Juristen, Tierschützern und Politikern auch noch die Presse einmischt, droht der Prozess völlig aus dem Ruder zu laufen. Kosmos wird seit dem Mittelalter der erste Hund sein, der sich in einem Prozess verantworten muss. Ich persönlich liebe ihre Hunde. Sie verteidigt das Biss auf Ramm. Dieser Hund ist bösartig. Achtung, Brummkreisel! Ist Ihnen bewusst, dass Sie etwas Falsches getan haben? Wut! Mama, ich liebe dich! Pipi! Nein! Gassi! Nein! Verbrechlich! Ja! Dieser Hund beißt ausschließlich Frauen. Dieser Hund ist frauenfeindlich. Gerechtigkeit für Kosmos! Gerechtigkeit für Kosmos! Nein! Ich muss versuchen, in die Haut von Kosmos zu schlüpfen. Konfrontation: Frau plus Streicheln plus Trockenfutter. Vorsicht mit der Kniebeugung! Selbstbewusstes Auftreten. Und los! Verdammt!

„Kosmos – Hundschuldig“ ist eine emotionale Achterbahnfahrt voller absurd komischer und tief bewegender Momente. Ein Hund wird in der Regel vor Gericht wie eine Sache behandelt. In einigen Ländern wie England oder Frankreich gibt es aber schon Bestrebungen, das zu ändern. Denn Hunde zeigen, wie viele andere Tiere auch, Emotionen, können sich freuen, Angst und Schmerz empfinden. Anwältin Avril schafft einen einzigartigen Präzedenzfall, der viele Fragen aufwirft und eine Berufung des Falls beim Europäischen Gerichtshof ermöglicht.

Premiere feierte der Film 2024 bei den Filmfestspielen in Cannes, wo Kosmos alias Cody mit dem Palm Dog Award ausgezeichnet wurde. „Hundschuldig“ könnt ihr ab heute in der ARD Mediathek anschauen.

Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch kostenlos in eurer Podcast-App und empfiehlt „Was läuft heute“ auch gerne weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Tipp und Skript kamen heute von Anke Bielert, Audioschnitt: Clemens Möller. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns! „Was läuft heute“ Online und Videostreams, TV-Programmen und Dokus, empfohlen vom Podcast-Radio detektor.fm.