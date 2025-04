Immaculate

Im Film “Immaculate” verlässt die fromme Cecilia ihren bisherigen Orden in Michigan und tritt in ein Kloster in Italien ein. Dort wird sie herzlich aufgenommen, allerdings bekommt die Idylle Risse, als sich unheimliche Dinge in den Klostermauern ereignen und Ordensschwestern sterben. Nach einer ärztlichen Untersuchung stellt sich heraus, dass Cecilia schwanger ist. Da sie ihrem Gelübde treu geblieben und noch Jungfrau ist, wird ihre Schwangerschaft als Wunder und Cecilia wie eine Heilige verehrt. Andere misstrauen ihr, versuchen sogar, sie umzubringen. “Immaculate” könnt ihr bei Prime Video anschauen.

Vatikanstadt. Ein Hauch von Ewigkeit

Ein Besuch der Sixtinischen Kapelle im Vatikan gehört für jeden Rom-Touristen zum Pflichtprogramm. In der Doku “Vatikanstadt. Ein Hauch von Ewigkeit” entziffern Wissenschaftler*innen und Historiker*innen das architektonische Erbgut des Vatikans und zeigen die Rolle der Kunst bei der Entstehung des Zentrums des katholischen Glaubens. Der Film nimmt uns mit in die Katakomben und Nekropolen und ergründet die Geschichte des Petersdoms. „Vatikanstadt. Ein Hauch von Ewigkeit” läuft bei Arte.

Der Nazi-Clan — Hitlers Hofstaat

In einem Monat jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und der Naziherrschaft zum 80. Mal. Die sechsteilige Doku-Reihe „Der Nazi-Clan — Hitlers Hofstaat“ wirft einen Blick auf das engste Umfeld des Diktators. Was treibt die Komplizen des Jahrhundertverbrechers an, wie leben sie privat, und wie ist ihr Verhältnis untereinander? Goebbels, Goering, Hess, Speer, Bormann und Eva Braun werden in jeweils einer Folge unter die Lupe genommen. “Der Nazi-Clan — Hitlers Hofstaat” könnt ihr in der ZDF Mediathek anschauen.

