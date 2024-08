The Outlaws

Sieben Fremde müssen gemeinsam Sozialstunden ableisten und werden dabei zu einer echten Gruppe. In der ersten Staffel von „The Outlaws“ schützen sie eine Person der Gruppe vor Bristols gefährlichster Verbrecherbande. Jetzt gerät die Gruppe erneut in Schwierigkeiten, da sie einem Drogendealer eine Menge Geld schulden. Da liegt Dealen eigentlich auf der Hand; doch so richtig Ahnung davon hat niemand. Alle Folgen der zweiten Staffel sind ab heute in der ZDF-Mediathek verfügbar.

The Son

Peter (Hugh Jackman) ist ein erfolgreicher Anwalt in New York und hat gerade mit seiner Freundin ein Kind bekommen. Da steht plötzlich seine Ex-Frau Kate (Laura Dern) vor der Tür und braucht seine Hilfe. Ihr gemeinsamer Sohn Nicholas hat sich stark verändert und ein Umzug zum Vater scheint da gerade richtig. Doch mit der Zeit wird Peter das alles zu viel. Das Drama „The Son“ findet ihr jetzt bei Prime Video.

Im Sommer wohnt er unten

Matthi (Sebastian Fräsdorf) genießt sein Leben in vollen Zügen. Das ganze Jahr über kann er in Papas Ferienhaus in Frankreich wohnen. Doch immer im Sommer kommt sein großer Bruder David und bringt Matthis Ruhe und Zufriedenheit ziemlich ins Wanken. Die Komödie „Im Sommer wohnt er unten“ könnt ihr ab heute bei filmfriend streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.