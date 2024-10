Foto: shutterstock

Was läuft heute? | Inglourious Basterds, Night Of The Hunted, Masterchef USA

Skalpieren wir die Nazis!

Auf Joyn seht ihr in „Inglourious Basterds“ zwei parallele Pläne, die darauf abzielen, die Nazi-Führung zu stürzen. In „Night Of The Hunted“ auf Prime muss eine Frau den tödlichen Schüssen in einer Tankstelle entkommen und auf Sky wird ein neuer Masterchef USA gesucht — Alter egal.