Jerry Springer: Fights, Camera, Action

Die zweiteilige Netflix-Dokumentation erzählt vom Aufstieg und Fall der vielleicht berühmtesten Talkshow der USA. Zwischen 1991 und 2018 konnte die „The Jerry Springer Show“ mit skandalösen Gästen, viel Spektakel und gelegentlichen Ausschreitungen auf sich aufmerksam machen. In der Doku kommen ehemalige Mitarbeiter der Produktion und Gäste zu Wort, die von oft zwielichtigen Momenten berichten, die sich hinter den Kulissen zugetragen haben. Beide Teile von „Jerry Springer: Fights, Camera, Action“ sind bei Netflix verfügbar.

Elizabethtown — Kulturkampf im Herzen der USA

Kaum ein Land steht so sehr für die aktuelle Polarisierung der Gesellschaft wie die USA. Die Grabenkämpfe zwischen links und rechts ziehen sich mittlerweile in die kleinsten Städte des Landes, so auch Elizabethtown im Bundesstaat Pennsylvania. Hier wird seit Monaten über das Verbot bestimmter Bücher in den öffentlichen Schulen gestritten. Die Doku „Elizabethtown — Kulturkampf im Herzen der USA“ begleitet Menschen auf beiden Seiten und versucht herauszufinden, ob es einen Weg für Kompromisse gibt. Den Film gibt es ab heute in der arte Mediathek.

Dirty Little Secret: Warum wir immer weiter trinken

Warum trinken wir eigentlich Alkohol und was macht der Konsum mit unserer Gesellschaft und vor allem unserer Gesundheit? Diesen Fragen geht die Doku-Serie „Dirty Little Secret“ in ihren neuen Folgen auf den Grund. In der zweiten Staffel befassen sich Fachleute mit dem Thema Alkoholgenuss und dessen Folgen. Zur Runde gehören Moderatorin Sarah Kuttner, Food-Journalistin Eva Biringer und die Winzerin Shanna Reis. Alle drei Folgen von „Dirty Little Secret: Warum wir immer weiter trinken“ sind ab heute in der ARD Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.