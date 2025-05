King’s Land

Anfang des 18. Jahrhunderts versucht der Däne Ludvig von Kahlen im Namen von König Friedrich V. die Heide von Jütland urbar zu machen, um in den Adelsstand aufgenommen zu werden. Hungrige Wölfe, gefährliche Wegelagerer und ein unglaublich kalter Winter stehen dem Vorhaben im Weg und zu allem Überfluss macht ein grausamer Gutsherr Ludvig das Land streitig. Kritikerinnen und Kritiker halten das Historiendrama für fesselnd, episch und bildgewaltig, die Hauptrolle spielt der Däne Mads Mikkelsen — sie brachte ihm einige europäische Filmpreise ein. „King’s Land“ findet ihr bei Prime Video.

Stanley Tucci in Italien

Für US-Schauspieler Stanley Tucci gibt es neben der Schauspielerei eine weitere Leidenschaft, nämlich das Kochen. In seiner neuen Dokuserie „Stanley Tucci in Italien“ begibt sich der 64-Jährige auf eine Reise durch das Land seiner Vorfahren. Tucci reist von der Toskana über die Lombardei, die Abruzzen bis nach Latium ins Herz von Italien. Immer auf der Suche nach kulinarischen Highlights und regionalen Besonderheiten der Zubereitung. „Stanley Tucci in Italien“ gibt es ab heute auf Disney+.

Drei gleiche Fremde

In dem Dokumentarfilm aus dem Jahr 2018 geht es um den damals 19 Jahre alten Studenten Robert Shafran, der 1980 an seinem ersten Tag am College durch Zufall seinen Zwillingsbruder Edward kennenlernt. Durch einen Zeitungsartikel stellt sich heraus, dass die beiden noch einen zweiter Bruder namens David haben und sie tatsächlich Drillinge sind. In der Doku geht es um die unglaubliche Gesichte der Brüder und den schockierenden Grund für ihre Trennung. Den Dokumentarfilm „Drei gleiche Fremde“ läuft auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.