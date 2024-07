Kleo — Staffel 2

Kleo Straub (Jella Haase) ist eine ehemalige Stasi-Killerin. Nach der Wende, im Berlin der 1990er-Jahre, will sie sich an ihrem ehemaligen Arbeitgeber rächen. Dazu jagt sie einen mysteriösen roten Koffer, der ihr Geheimnisse über ihre Kindheit verraten soll. Doch damit ist sie nicht allein, die russischen und amerikanischen Geheimdienste sind ihr dicht auf den Fersen. Unterstützung bekommt sie vom westdeutschen Polizisten Sven (Dimitrij Schaad). Die zweite Staffel von „Kleo“ gibt es ab sofort bei Netflix zu sehen.

Das System Ryanair — Die Tricks des Billigfliegers



In einer neuen ZDF-Doku beleuchtet der französische Journalist Tom Cariou die verborgenen Aspekte des Erfolgs der bekanntesten Billigairline Europas. Ryanair lockt Kunden mit günstigen Preisen und schnellen Verbindungen, doch zu welchem Preis? Die Doku zeigt die unzumutbaren Arbeitsbedingungen der Crew, die unter geringem Gehalt und hohem Verkaufsdruck leidet. Sie gibt Einblick in die Geschäftspraktiken von Ryanair-Geschäftsführer Michael O’Leary, um zu verstehen, wie das Unternehmen trotz allem weiterhin Rekorde bricht. Ab sofort kann die Doku „Das System Ryanair — Die Tricks des Billigfliegers“ in der ZDF-Mediathek gestreamt werden.

The Decameron

Im Jahr 1348 sucht der Schwarze Tod Italien heim. Daraufhin zieht sich eine Gruppe von Adligen mit ihrer Dienerschaft in eine große Villa zurück, um die Seuche in Luxus und Überschwang zu überstehen. Zuerst läuft alles rund, doch als gesellschaftliche Normen an ihre Grenzen stoßen, beginnt ein erbitterter Überlebenskampf, der von einem Ensemble voller durchtriebener und skurriler Figuren zum Leben erweckt wird. Ihr könnt „The Decameron“ ab sofort bei Netflix sehen

