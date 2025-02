Krank Berlin

„Krank Berlin“ ist eine neue, deutsche Krankenhausserie, in der es um die junge Ärztin Dr. Parker geht. Sie übernimmt die Leitung an einem hoffnungslos überforderten Krankenhaus in Neukölln. Was ihre geplanten Reformen angeht, gibt es auch viel Gegenwind von vielen Ärztinnen und Ärzten, aber am Ende müssen doch alle zusammen arbeiten. Denn sie und ihre Belegschaft müssen sich auch mit einem kaputten Gesundheitssystem auseinandersetzen. „Krank Berlin“ gibt es jetzt bei Apple TV+.

Mehr denn je

Hélène muss in dem Film „Mehr denn je“ eine schwierige Entscheidung treffen. Sie ist schon ewig mit ihrem Partner Mathieu in einer glücklichen Beziehung. Seitdem sie einen Blog von einem Mann liest, der sich nur „Mister“ nennt, zieht es sie allerdings nach Norwegen. Sie würde gerne alleine dorthin, um ihn und das Land kennenzulernen. Dafür muss sie ihren Freund Mathieu allerdings in Bordeaux zurücklassen. „Mehr denn je“ könnt ihr jetzt bei filmfriend sehen.

Abbott Elementary — Staffel 4, Teil 1

In der Mockumentary „Abbott Elementary“ geht es um eine Grundschule in Philadelphia, die ständig mit Problemen zu kämpfen hat. Das Geld reicht vorne und hinten nicht. Doch die Belegschaft reißt alles mit ihrem unerschöpflichen Engagement wieder raus. In der vierten Staffel gibt es mittlerweile auch schon ganz viel Gossip und Verstrickungen. Unter anderem gibt es eine Beziehung in der Belegschaft, von der niemand etwas wissen soll. Ihr könnt den ersten Teil der vierten Staffel „Abbott Elementary“ jetzt bei Disney+ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.