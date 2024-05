Was läuft heute? | Pauline, Wir Weltmeister – Abenteuer Fußball WM 2014, Trying

Pauline

Pauline (Sira-Anna Faal) steht kurz vor dem Abi und das Auslands-Stipendium ist zum Greifen nahe. Doch dann wird sie von ihrem One-Night-Stand mit Lukas (Ludger Bökelmann) schwanger, was all ihre Pläne durcheinander wirft. Als Lukas sich dann noch als der echte Sohn des Teufels outet, steht ihre Welt komplett auf dem Kopf. Denn während der Schwangerschaft entwickelt auch sie übernatürliche Kräfte und wird zur Schlüsselfigur im Kampf zwischen Gut und Böse. Die Coming-of-Age-Mystery-Serie „Pauline“ findet ihr ab heute bei Disney+.

Wir Weltmeister — Abenteuer Fußball-WM 2014

Vor fast genau 10 Jahren wurde Deutschland in Brasilien Fußball-Weltmeister. Doch von dem damaligen Glanz ist inzwischen nicht mehr viel übrig. Für die Dokuserie „Wir Weltmeister“ erinnern sich unter anderem Joachim Löw, Bastian Schweinsteiger und Mario Götze an das Turnier. Ihr könnt alle vier Teile jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Trying

Nikki und Jason haben in den ersten drei Staffeln von „Trying“ nichts unversucht gelassen, um endlich Eltern zu werden. Mit Beginn der vierten Staffel sind sie schon seit sechs Jahren Adoptiveltern und doch ist das Familienleben auf keinen Fall langweilig. Vor allem jetzt, wo ihre Tochter beschließt, ihre leibliche Mutter zu suchen. Die neue Staffel „Trying“ könnt ihr bei Apple TV+ anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.