Krieg und Frieden

1805 mischt Napoleon Europa kräftig auf und davon bleibt auch das zaristische Russland nicht verschont. Auf die drei jungen Adeligen Pierre (Paul Dano), Andrej und Natascha (Lily James) kommen also ziemlich turbulente Zeiten zu. Die BBC hat sich an Leo Tolstois Roman gewagt und ihn in eine Miniserie gepackt — von dem Ergebnis könnt ihr euch jetzt mit „Krieg und Frieden“ in der Arte-Mediathek selbst überzeugen.

Beautiful Wedding

Nach dem turbulenten Liebesabenteuer in „Beautiful Disaster“ nimmt die Geschichte von Abby und Travis (Dylan Sprouse) eine neue Wendung: Eine wilde Partynacht in Las Vegas endet mit den beiden als frisch verheiratetes Paar und sie beschließen, auf den Schock in die Flitterwochen zu fahren. Doch in Mexiko warten noch mehr Herausforderungen und Entscheidungen auf die beiden — unter anderem, ob sie sich nicht doch wieder scheiden lassen sollten. „Beautiful Wedding“ findet ihr ab heute bei WOW.

Elevation

Vor einigen Jahren sind auf der Erde plötzlich sogenannte „Reaper“ aufgetaucht und die Monster haben 95 Prozent der Menschheit ausgelöscht. Will und sein Sohn haben in den sicheren Bergen überlebt. Doch sie brauchen dringend Medizin, die es nur im Tal gibt. Also macht sich Will gemeinsam mit zwei Frauen an den Abstieg, mitten hinein ins Reaper-Territorium. Den Thriller „Elevation“ könnt ihr jetzt auf Prime Video streamen.

Was läuft heute?

