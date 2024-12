La La Land

Romantik trifft auf Musik — und das mitten in Los Angeles: In „La La Land“ kreuzen sich die Wege der aufstrebenden Schauspielerin Mia (Emma Stone) und des ehrgeizigen Jazzmusikers Sebastian (Ryan Gosling), die beide vom großen Durchbruch träumen. Mit mitreißenden Tanz- und Gesangseinlagen sowie einer ordentlichen Portion Musical-Nostalgie ist „La La Land“ ein Must-See. Ab heute könnt ihr den preisgekrönten Film auf Netflix streamen.

Ride with Norman Reedus

Norman Reedus steht eigentlich für das „The Walking Dead“-Franchise vor der Kamera und jagt Zombies. Doch in seiner Freizeit setzt er sich auch gerne mal auf sein Motorrad und sucht die Freiheit der Straße. Die Dokutainment-Serie „Ride with Norman Reedus“ begleitet ihn auf dieser Suche, wobei immer ein anderer Gast mitkommt. Ihr findet die ersten beiden Staffeln jetzt auf Wow.

Elton John: Never Too Late

Elton John kann auf eine ziemlich bewegte Karriere zurückblicken. Mit seinen Hits wie „Rocket Man“ oder „I’m Still Standing“ hat er ganze Stadien gefüllt, und seine Bühnenshows sind legendär. Doch es war nicht alles kunterbunt und glitzernd in Johns Leben. Von all seinen Hochs, aber auch den Tiefs erzählt der Sänger in „Elton John: Never Too Late“ auf Disney+.

Was läuft heute?

