Love is Blind: Germany – Staffel 2

Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag, der 10. Januar. Schön, dass ihr dabei seid! Unser Tipp heute führt uns in eines der verrücktesten Dating-Experimente der Streaming-Welt. Netflix schickt uns in die nächste Staffel und stellt erneut die Frage: Kann Liebe entstehen bevor man sich überhaupt gesehen hat? Love is Blind Germany geht in die nächste Runde und wieder treffen sich Singles zunächst nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern in Kabinen, den sogenannten Pods. Dort lernen sie sich nicht bei Kerzenschein oder beim ersten Drink kennen, sondern ausschließlich über Gespräche, getrennt durch eine Wand. Es gibt keine Blicke, keine Gesten, keinen ersten Eindruck – nur Stimme, Persönlichkeit und Emotionen. Erst wenn ein Heiratsantrag ausgesprochen wird, sehen sich die Paare zum ersten Mal. Das ist jetzt das Verrückteste, was ich jemals in meinem Leben machen werde. Magst du mir vielleicht verraten, wie dein Schlüsselbund aussieht? Nein, ich hab Stoppersocken an. Oh Gott! Da ist so ein kleiner Zauber, da ist so ein Kitzel. Ich will leider keine Kinder haben. Was ist mit dem? Ach, was ist vor dieser Wand jetzt gerade passiert? Ich hatte noch nie so ein Gefühl von zu Hause bei einem Mann. Ich bin richtig verliebt! Stell dir jetzt einfach die Frage: Willst du meine Frau werden? Nach dem emotionalen Kennenlernen folgt die Realität: Gemeinsame Reisen, der erste Alltag, Treffen mit Familie und Freundinnen und schließlich die alles entscheidende Frage vor dem Altar. Hält das Gefühl aus den Pods stand, wenn äußere Erwartungen, Zweifel und Unsicherheiten dazukommen? Auch in der zweiten Staffel des deutschen Ablegers von Love is Blind führen Steffi Brunks und Chris Wackert Brunks durch dieses intensive Experiment, die selbst ein Paar sind. Die neuen Folgen versprechen große Gefühle, Geständnisse, die verletzlich machen, und Entscheidungen, die das Leben vollkommen verändern können. Und natürlich Momente, in denen man sehr froh ist, selbst nicht in den Pods zu sitzen. Mit ihm körperlich zu werden, das ist richtig schön. Das ist genau dieses toxische Hin und Her, was ich gar nicht haben will. Fack mich ab, fack mich voll ab! Was für ein Waschlappen! Also, ich bin mir sicher mit dir, aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Die Funken sprühen, es ist einfach der Traum. Jetzt entscheidet sich: Ist Liebe wirklich blind? Love is Blind Germany Staffel 2 ist eher ein soziales Experiment als eine Datingshow. Es geht um Nähe, Erwartungen und darum, wie sehr wir uns von Bildern leiten lassen oder eben nicht. Die Folgen werden diesmal in zwei Etappen veröffentlicht. Die ersten acht Episoden könnt ihr jetzt auf Netflix sehen.