Play
Bild: Love is Blind: Germany – Staffel 2 | Netflix © 2025

Was läuft heute? | Love is Blind: Germany – Staffel 2

Kann Liebe blind beginnen?

Wenn die Stimme zum Verlieben reicht, aber ein Blick alles verändern kann- Mit „Love is Blind“ geht das Dating-Abenteuer, das auch Sozialexperiment ist, in Deutschland in die nächste Runde.

Love is Blind: Germany – Staffel 2

Kann Liebe entstehen, bevor man sich sieht? In dem ungewöhnlichen Dating-Experiment „Love Is Blind: Germany“ begegnen sich ausgewählte Singles zunächst ausschließlich in sogenannten Pods, räumlich getrennt durch eine Wand, ohne Blickkontakt, ohne Gesten oder äußere Reize. Stattdessen zählen Gespräche, persönliche Geschichten, emotionale Nähe und die Hoffnung, dass Vertrauen und Verbundenheit auch ohne visuelle Eindrücke wachsen können. Erst wenn ein Heiratsantrag ausgesprochen wird, sehen sich die Paare zum ersten Mal. Ein Moment, der entscheidet, ob aus Worten und Gefühlen Beziehungen fürs Leben werden.

Vom Gefühl zur Realität

Nach der emotionalen Kennenlernphase folgt der Härtetest. Gemeinsame Reisen, der erste Alltag, Begegnungen mit Familie, Freundinnen und Freunden. Und schließlich die Frage, ob das Versprechen aus den Pods auch vor dem Altar Bestand hat. Zweifel, Unsicherheiten und äußere Erwartungen prallen dabei ungebremst aufeinander. Auch in Staffel zwei begleiten Steffi Brungs und Chris Wackert-Brungs die Teilnehmenden durch dieses intensive Experiment. Die neuen Folgen liefern erneut große Gefühle, Geständnisse, die verletzlich machen und Entscheidungen, die alles verändern können. „Love is Blind: Germany – Staffel 2“ ist jetzt auf Netflix zu sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen