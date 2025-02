Love You to Death

In der spanischen Serie “ Love You to Death“ geht es um Raúl. Einen eher schüchternen Mann, der gerade eine Krebsdiagnose bekommen hat. Auf der Beerdigung eines Freundes trifft er seine Jugendfreundin Marta, die er seit Jahren nicht gesehen hat. Die beiden kommen sich wieder näher. Doch diesmal ist es mehr als nur Freundschaft — vielleicht sogar mehr als Liebe. „Love You to Death“ gibt es jetzt bei Apple TV+.

Deutschland, warum bist du so?

In der Reihe „Deutschland, warum bist du so?“ geht die Journalistin Eva Schulz den großen Fragen auf den Grund. Den Fragen, die die Deutschen beschäftigen. Bisher gab es zum Beispiel Folgen zu Björn Höcke und der gesellschaftlichen Spaltung in Sachsen. Jetzt gibt es zwei neue Folgen. In einer Folge geht es darum, wie verteidigungsfähig Deutschland ist und in der anderen Folge geht es darum, wie viel schwieriger das Leben für manche Menschen wird, weil durch die Inflation alles teurer wird. Die neuen Folgen „Deutschland, warum bist du so?“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Gruschel mich! Die studiVZ-Story

In der Dokumentation“Gruschel mich! Die studiVZ-Story“ geht es um den Aufstieg und Absturz von studiVZ. Die Plattform war in den 2000er Jahren so groß, dass Facebook den Gründern eins der, bis dahin, größten Angebote aller Zeiten gemacht hat. Doch die Gründer haben es nicht angenommen. Ein großer Fehler. Denn danach folgten Skandale und der Absturz der Plattform. Ihr könnt „Gruschel mich! Die studiVZ-Story“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

