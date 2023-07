Was läuft heute? | Lu von Loser, Rambo: Last Blood, Rabiat: Ackern oder Aufgeben

Lu von Loser – Staffel 2

Lu muss alles unter einen Hut bringen: Mutter sein, Musik machen, Geld verdienen und auf ihr Leben in einer neuen Stadt klarkommen. Und Dating muss da auch noch irgendwie reinpassen. Wie sie das alles versucht zu meistern, könnt ihr in der zweiten Staffel der Mini-Serie „Lu von Loser“ ab sofort in der ZDF-Mediathek sehen.

Rambo: Last Blood

Die Rambo-Filmreihe mit Sylvester Stallone kennt ihr bestimmt. Wahrscheinlich selbst dann, wenn ihr noch nie einen der Filme gesehen habt. Wer das nachholen möchte, dem oder der sei nun geholfen. „Rambo: Last Blood“ könnt ihr ab jetzt bei Prime Video streamen. Und alle früheren Teile der Filmreihe gibt’s on top.

Rabiat: Ackern oder Aufgeben

Das Konzept „Ferien auf dem Bauernhof“ lässt uns in den vermeintlichen Alltag auf einem Hof reinschnuppern. Als richtige Landwirtin oder Landwirt auf einem Bauernhof zu leben und zu arbeiten hat aber absolut nichts mehr mit Urlaub zu tun. Vor allem für junge Menschen in dem Beruf gibt es immer größere Risiken und Herausforderungen. Die Doku „Rabiat: Ackern oder Aufgeben“ begleitet sechs junge Landwirtinnen und Landwirte in ihrem Alltag. Ihr könnt die Doku ab heute in der ARD-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.