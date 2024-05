Was läuft heute? | Mädchenbande, Levinson Wood: Meine Reise zu …, A Man of Reason

Mädchenbande

Im Coming-of-Age-Drama der französischen Regisseurin Céline Sciamma geht es um die Schülerin Marieme, die mit ihren Geschwistern in einem der Brennpunktbezirke von Paris lebt. Als es danach aussieht, dass Marieme ihren Schulabschluss nicht schafft, schließt sie sich einer Gruppe von Mädchen an. Die Gruppe gerät dabei regelmäßig in Schwierigkeiten. Den Film „Mädchenbande“ findet ihr ab heute im französischen Original mit Untertiteln bei filmfriend.

Levinson Wood: Meine Reise zu …

Abenteurer Levinson Wood geht in seiner Dokureihe „Levinson Wood: Meine Reise zu …“ erneut auf Entdeckungstour. Dieses Mal begibt sich der Brite in das Reich bedrohter Tiere. So geht es unter anderem um Orang-Utans, Löwen und Polarbären. Jede Folge widmet sich dabei einem anderen Tier und dem Kampf gegen dessen Bedrohung durch den Menschen. Alle Folgen von „Levinson Wood: Meine Reise zu …“ findet ihr ab heute bei WOW.

A Man of Reason

Der ehemalige Gangster Su-hyuk will nach seinem Gefängnisaufenthalt ein neues Leben beginnen. Doch seinem ehemaligen Boss aus der Unterwelt gefällt das überhaupt nicht. Su-hyuks Boss will ihn zum Bleiben zwingen und engagiert ein Attentäter-Duo, das nicht davor zurückschreckt, Su-hyuks Tochter zu bedrohen. Den koreanischen Actionfilm „A Man of Reason“ gibt es ab heute im Angebot von Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.